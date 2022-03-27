Факт із росії: полиці у супермаркетах швидко пустіють (фото)

Вже зараз полиці багатьох російських магазинів порожні.

Внаслідок введення проти росії економічних санкцій за напад на Україну у росіян виник дефіцит деяких продуктів харчування, наприклад таких, як сіль та цукор. За останній люди стоять у величезних чергах та влаштовують бійки у супермаркетах.

Останніми днями цукор взагалі зник із полиць магазину. У дефіциті також томатна паста, квасоля та компотна суміш.

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Блогер Олександр Охріменко опублікував у Facebook фото порожніх полиць в "Ашані", які йому надіслав друг зі Смоленська.

"Сходив за покупками в "Ашан" — доповідаю. Цукру, як і раніше, немає взагалі, продавці розводять руками. Порожні полиці з томатною пастою, компотною сумішшю та квасолею", — опублікував блогер повідомлення друга.

У росії дефіцит цукру та інших товарів

Полиці в магазинах порожні

Окрім цукру, зникли також консерви

Зазначимо, як раніше писав "Телеграф", у зв’язку з дефіцитом цукру в росії, мережа магазинів Метро вирішила запровадити вікове обмеження на його покупку.

У мережі нинішню ситуацію в росії починають порівняти з дефіцитом часів СРСР.

У кремлі намагаються втихомирити паніку, що почалася, переконуючи, що людям зовсім нема чого запасатися продуктами першої необхідності. Хоча, зрозуміло, економічна ситуація в країні-агресорі завдяки величезній кількості санкцій залишає бажати кращого.