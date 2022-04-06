Систему видеонаблюдения Кремля взломали хакеры: видео уже в сети

Как доказательство хакеры показали нарезку видео из комнат в резиденции Путина.

Хакерская группа The Black Rabbit World, напрямую связанная со знаменитыми Anonymous, ведущими кибербитву против России, сломала систему видеонаблюдения Кремля и пригрозила российским властям.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Anonymous TV.

Отмечается, что хакеры получили доступ к камерам, находящимся в Кремле. В подтверждение этого они опубликовали видеонарезку из кадров из помещений официальной резиденции кровавого диктатора Владимира Путина.

"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши тайны. Вы не сможете остановить нас. Теперь мы внутри замка, Кремль", — обратились к российским властям хакеры группы Anonymous.

Напомним, что на счету хакеров Anonymous — взлом базы данных Центрального банка России. Первоначальная цель этой операции — ознакомить всех желающих с реальным положением в российской экономике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры параллельно с Anonymous ведут свое сражение с Россией — они уже показывали ролики с задержанными военнопленными на российском телевидении, а также ломали некоторые крупные пропагандистские сайты.