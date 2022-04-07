Укр

В россии придумали, как "спрятать" поток награбленного из Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Беларусь стала отправочным пунктом награбленного российскими солдатами Новость обновлена 07 апреля 2022, 13:44
Беларусь стала отправочным пунктом награбленного российскими солдатами

Большая часть русских солдат оформляла отправление украденных вещей в Алтайский край.

Масштабы мародерства, развернутого российской армией в Украине, просто поражают своим размахом.

"Вторая сильнейшая армия мира" на самом деле оказалась армией мародеров.

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Награбленное у украинцев имущество оккупанты переправляют из белорусского города Мозырь в россию, пользуясь курьерской службой доставки CДЭК.

Накануне в сети появились видеозаписи с камер в этих отделениях. На них российские военные отправляли посылки с награбленным. Судя по некоторым кадрам, отправляли даже автомобильные шины. Только за один рабочий день, 2 апреля, солдаты-мародеры отправили своим семьям более 2 тонн награбленных вещей.

После того, как россиян разоблачили и в сети появились видео отправки посылок с "трофеями", служба СДЭК отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Камеры не работают, как минимум в пяти отделениях (1, 2, 3, 4, 5 ) на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями. В том числе больше нельзя посмотреть трансляцию из отделения, откуда еще вчера отправляли посылки. Онлайн трансляция на сайте сервиса не работает, камера отключена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонного разговора, который удалось перехватить работникам СБУ, оккупант пожаловался, что командование российской армии убегает от боевых действий, а обычные солдаты остались без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.

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#Россия #Беларусь #Мародерство
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