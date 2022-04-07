В россии придумали, как "спрятать" поток награбленного из Украины

Большая часть русских солдат оформляла отправление украденных вещей в Алтайский край.

Масштабы мародерства, развернутого российской армией в Украине, просто поражают своим размахом.

"Вторая сильнейшая армия мира" на самом деле оказалась армией мародеров.

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Награбленное у украинцев имущество оккупанты переправляют из белорусского города Мозырь в россию, пользуясь курьерской службой доставки CДЭК.

Накануне в сети появились видеозаписи с камер в этих отделениях. На них российские военные отправляли посылки с награбленным. Судя по некоторым кадрам, отправляли даже автомобильные шины. Только за один рабочий день, 2 апреля, солдаты-мародеры отправили своим семьям более 2 тонн награбленных вещей.

После того, как россиян разоблачили и в сети появились видео отправки посылок с "трофеями", служба СДЭК отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Камеры не работают, как минимум в пяти отделениях (1, 2, 3, 4, 5 ) на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями. В том числе больше нельзя посмотреть трансляцию из отделения, откуда еще вчера отправляли посылки. Онлайн трансляция на сайте сервиса не работает, камера отключена.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонного разговора, который удалось перехватить работникам СБУ, оккупант пожаловался, что командование российской армии убегает от боевых действий, а обычные солдаты остались без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.