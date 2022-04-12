россия нашла страну, у которой можно брать контрабандное оружие - The Guardian

Оружие уже перевезли в россиию

Российские войска во время нападения на Украину, вероятно, используют не только свое вооружение, но и контрабандное. У него иракское происхождение.

Информацию обнародовало издание The Guardian. Ссылаясь на источники среди боевиков в Ираке и данные региональных разведывательных служб, сообщается, что боеприпасы и техника с Ближнего Востока поступает по иранским сетям контрабанды.

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Речь идет о противотанковых ракетах, ручных противотанковых гранатометах, реактивных системах залпового огня (Astros II разработки Бразилии). Часть вооружения доставлена была в конце марта.

Astros II

Также сообщается о передаче Тегераном Москве ракетного комплекса Bavar 373. Это иранский мобильный зенитный ракетный комплекс большой дальности, схожий по характеристикам с С-300. Из Ирака также вернули С-300. Напомним, россия находится под санкциями и прямо закупать оружие не может, со своим производство тоже есть проблемы.

Привезенное оружие перемещается к восточной границе Украины. Напомним, что Иран активно сотрудничает с россией в том числе и в рамках вопросов вооружения. Обе страны находятся под санкциями западных государств и обмениваются разработками и вооружением. Что же касается Ирака, то после войны в стране много оружия в неофициальном обороте.

Отметим, что именно на востоке Украины разворачивается масштабная военная кампания российского вторжения — в окрестностях границы на российской территории заметили большое скопление техники, под Изюм в Харьковской области перебрасывается значительное количество военного контингента.

Карты боевых действий показывают — россия пытается атаковать вдоль восточной линии фронта — штурмовать города в Луганской области, захватить Мариуполь в Донецкой и укрепиться в Харьковской.

Как ранее писал "Телеграф" путин поменял командующего вторжением в Украину — на этот пост назначен генерал армии рф Александр дворников, который ранее курировал военные действия на оккупированных территориях и руководил вторжением на юге и востоке Украины.