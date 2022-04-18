А где же шторм? Фото горящей "Москвы" перед потоплением насмешили украинцев

Тонущий корабль с пожаром на борту уже стал героем шуток

После того как появились фото предположительно крейсера "Москва" перед утоплением, у пользователей в сети возникли ряд вопросов, самым популярным из которых стало уточнение погодных условий. Подлинность фото источником не подтверждена, но аналитики предполагают, что они могут быть реальными.

Напомним, российское командование заявило, что крейсер затонул во время буксировки из-за шторма, но на фото, выложенных в сети — практически штиль.

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Независимый правозащитник Владимир Осечкин отметил, что фото сделано с турецкого судна, которое спасало моряков. "Никакого шторма. Никакой буксировки. Груда металла ушла на дно, проплавав в общей сложности с 27.07.1979 более 40 лет (несколько лет его ремонтировали). По разным данным погибло от 38 до более 160 моряков, ещё более 150 получили увечия и сильнейшие ожоги, лишились конечностей. Никто перед их семьями до сих пор не извинился, не принёс слов сочувствия и соболезнования, будто это личный состав крейсера похитил миллиарды рублей на "ремонте" и "модернизации", — напоминает он, заметив, что при этом у окружения путина суперсовременные яхты.

"Корабль оказался тяжелее воды", "Где шторм", "Отправился известно куда" — горящий корабль сразу стал героем шуток и мемов.

Напомним, российское командование отрицает, что крейсер был потоплен украинскими ракетами "Нептун" и списывало все на шторм и пожар.

Ранее "Телеграф" писал, что стоимость корабля оценили в 750 млн долларов США и также не известно точное количество погибших российских военных — контингент на корабле оценивали в более чем 500 человек, среди них были срочники. Подтверждена гибель капитана судна — того самого, кто отдал приказ об атаке на остров Змеиный.