Укр

Белгород не спит: в российском городе опять слышны взрывы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Белгород Новость обновлена 03 мая 2022, 01:05
Белгород

Российский Белгород вновь содрогнулся от взрывов

Ночь для жителей российского Белгорода вновь проходит неспокойно, поскольку в городе опять были слышны взрывы.

Кадрами, заснятыми местными жителями, поделился украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

В сети также сообщили, что в небе над городом слышали несколько взрывов, однако что это было пока неизвестно.

От мощных хлопков в близлежащих зданиях содрогнулись стекла, а у машин на улицах включились сигнализации.

Как сообщалось ранее, впервые взрывы в городе услышали 30 марта, тогда на воздух взлетел склад боеприпасов, после чего местные власти заявили, что причиной тому является человеческий фактор.

1 апреля в городе произошел сильный пожар на нефтебазе. По сведениям очевидцев, объект подвергся ракетным ударам из двух вертолетов. Кроме того, горожане утверждали, что налет совершила якобы украинская авиация.

В течение месяца в области произошел ряд ЧП со взрывами и пожарами, последние из них случились 1 мая, когда взорвался склад в Томаровке неподалеку от Белгорода. Слышали взрывы и в ночь на 2 мая, тогда местные жители сообщили о вспышках в небе и звуках пролета самолетов.

Теги:
#Россия #Белгород
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