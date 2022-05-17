Без "хлопков", но с "салютом": в приграничных с Украиной областях россии новые чп (видео)

Неспокойно жителям Курской и Белгородской областей

В приграничных с Украиной регионах российской федерации ночь прошла не совсем тихо. Жителей Белгородщины перепугало непонятное свечение в небе. В этом регионе часто раздаются взрывы.

В региональных телеграм каналах отметили, что явление было похоже на салют. Другие пользователи пишут, что такие боеприпасы используются для освещения и происходило все не на территории российского региона.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Официальное городское руководство никак не прокомментировало инцидент.

Отметим, что в Белгородской области россии ходят упорные слухи об эвакуации. Женщине, рассказавшей о соответствующем звонке в соцсетях, позвонили из администрации региона с вопросом "кто вам сказал".

Неспокойно и в Курской области рф. Здесь губернатор Роман Старовойт сообщил о якобы обстреле из оружия крупного калибра приграничного села Алексеевка. Повреждения получили здания и авто, жертв или раненых нет. Российские пограничники также стреляли, инцидент расследует местная полиция.

Село Алексеевка на карте - очень близко к границе Украины

Отметим, что в Курской области еще с апреля месяца распространяется паника — то ходят слухи о "зараженных рублях", то обвиняют Украину в обстреле региона.

Как писал "Телеграф", в Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях россии ввели повышенный уровень террористической угрозы, как и в оккупированном Крыму. Но это не спасает от регулярных "хлопков" и взрывов в небе.