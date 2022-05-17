Без "хлопків", але з "салютом": у прикордонних з Україною областях росії нові нп (відео)

Неспокійно жителям Курської та Білгородської областей

У прикордонних з Україною регіонах російської федерації ніч пройшла не зовсім тихо. Жителів Білгородщини налякало незрозуміле світіння у небі. У цьому регіоні часто лунають вибухи.

У регіональних телеграм каналах зазначили, що явище було схоже на салют. Інші користувачі пишуть, що такі боєприпаси використовуються для освітлення, і відбувалося все не на території російського регіону.

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Офіційне міське керівництво не прокоментувало інцидент.

Зазначимо, що у Білгородській області росії ходять затяті чутки про евакуацію. Жінці, яка розповіла про відповідний дзвінок у соцмережах, зателефонували з адміністрації регіону із питанням "хто вам сказав".

Неспокійно й у Курській області рф. Тут губернатор Роман Старовойт повідомив про нібито обстріл зі зброї великого калібру прикордонного села Олексіївка. Пошкодження отримали будівлі та авто, жертв чи поранених немає. Російські прикордонники також стріляли, інцидент розслідує місцева поліція.

Село Олексіївка на карті — дуже близько до кордону України

Зазначимо, що в Курській області ще з квітня місяця поширюється паніка — то ходять чутки про "заражені рублі", то звинувачують Україну в обстрілі регіону.

Як писав "Телеграф", у Курській, Білгородській, Воронезькій та Брянській областях росії запровадили підвищений рівень терористичної загрози, як і в окупованому Криму. Але це не рятує від регулярних "хлопків" та вибухів у небі.