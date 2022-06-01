У путина заявили о включении оккупированных территорий Украины в состав рф: "Нет сомнений"

Фантазия российских политиков не имеет границ

Российские политики уже в открытую заявляют о желании включить оккупированные территории Украины в состав рф. В этот список они включают ОРДЛО, а также Херсонскую и часть Запорожской области. И это — несмотря на существующие успехи ВСУ насчет продвижения в освобождении Херсонщины.

Своими мечтаниями о таком завершении оккупационных процессов поделился секретарь генсовета партии "Единая россия" Андрея Турчак. Информацию сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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По мнению Турчака, "нет никаких сомнений" в том, что территории "Л-ДНР", а также временно оккупированные Херсонщина и часть Запорожской области станут частью россии. Это при том, что до начала полномасштабного вторжения сама же россия якобы признала "независимость" незаконных формирований, самоименуемых как "молодые республики Донбасса".

Российский политик заявляет, что решение о присоединении к россии будут принимать местные жители, однако в том, что они выберут, он не сомневается.

"У меня сомнений в том, что этот регион будет в составе российской федерации, нет никаких, — заявил Андрей Турчак. — Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир…"

Более детально он остановился на Запорожской области. По словам чиновника, "присоединение" должно пройти через референдум, однако только тогда, когда позволит ситуация на фронте. Для этого, говорит Турчак, нужно прекратить огонь и создать "зону безопасности".

В сети уже весьма ожидаемо отреагировали на предложения "единоросовца".

Стоит отметить, что такие официальные заявления вразрез расходятся с изначальными заявлениями диктатора владимира путина. В самом начале полномасштабной войны российский лидер уверял: оккупация территорий Украины в планы рф не входит.

Тем временем пока Украина утеряла контроль над минимум 20 процентами своей территории. Это больше, чем некоторые из европейских государств.