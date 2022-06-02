россия готова снять морскую блокаду Украины, но с одним условием: подробности
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россия создала проблему для всего мира
В четверг, 2 июня, на 99-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии сообщили, что готовы предоставить безопасный проход украинским судам с зерном.
Об этом заявил постоянный представитель российской федерации в Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.
По словам Небензи, для безопасного прохода судов с зерном, Украина должна разминировать море.
"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов. Прибрежная акватория Черного моря должна быть разминирована украинской стороной для вывоза зерна с ее территории", — заявил постпред рф в ООН.
Напомним, оккупанты крадут украинское зерно, заблокированное в портах. Зерно из оккупированных частей южных областей нашей страны вывозится в Крым, где грузится на российские корабли и вывозится в третьи страны. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия рф грозят миру масштабным продовольственным кризисом и повторением миграционного.
Ранее сообщалось, что Турция может помочь в разминировании украинских портов.