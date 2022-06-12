"У россии осталось два выхода": генерал рассказал, как закончится война

Генерал считает, что россия проиграет войну в Украине, но путинский режим все еще может сохраниться в рф

У россии, развязавшей полномасштабную войну в Украине, есть только два варианта выхода из сложившейся ситуации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Маломуж считает, что напав на Украину, кровавый диктатор владимир путин подписал экономике рф смертный приговор. По мнению генерала армии, российские нефтедобывающие, газодобывающие компании вскоре начнут банкротиться, что приведет к подрыву экономики. Затем в рф рухнут финансовая система, социальная сфера и могут начаться бунты. Экс-глава Внешней разведки добавил, что решающим фактором в падении россии станут победы ВСУ на фронте. Маломуж отметил, что глава кремля настолько опасается триумфа Украины, что бросил все силы в бой.

"Если будет реальный проигрыш (чего путин очень боится, поэтому все силы бросает на то, чтобы победить Украину), речь может пойти не только о его политическом, но и о физическом устранении. Он боится даже своего окружения, которое видит, что "вождь" не способен реализовать имперские проекты, оборачивающиеся для россии катастрофой. И, конечно, боится обычных россиян, втянутых в безумную, никому не нужную войну. Которая в дальней перспективе приведет рф к краху. Учитывая всё это, путин принимает максимальные меры предосторожности. Задействует все методы контроля со стороны оперативных спецслужб. Они контролируют всех и вся. Включая соратников путина", — заявил Маломуж.

Генерал армии отметил, у рф есть всего два выхода из ситуации, и оба означают поражение в войне.

"А выхода у россии лишь два. Или они быстро выходят из войны, и тогда режим имеет шансы сохраниться, а страна – не развалиться. Или, в конце концов, будет полный проигрыш – со всеми вытекающими. Но путин, похоже, не видит альтернативы кроме как идти в этой войне до конца", — отметил Маломуж.

Ранее сообщалось, что в ООН путина отправили в ад.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский разрешил переброску бойцов ТРО в зону боевых действий.