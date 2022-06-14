"Влажные фантазии рф": российский депутат посягнул на независимость стран Балтии

Одна из стран в ответ пригрозила забрать Смоленск

Депутаты российской Госдумы не стесняются в высказываниях о посягательстве на независимость других стран. Если раньше представители власти россии заявляли о "денацификации" Польши, то на этот раз речь пошла об отмене независимости сразу трех стран.

Так, в интервью изданию Sputnik Латвия российский депутат Евгений Федоров заявил, что Россия может отозвать признание независимости Эстонии, Литвы и Украины.

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По его словам, страны нарушили закон СССР о выходе из его состава, где был прописан некий особый порядок.

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему Литва более опасна для Российской Федерации по ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот Украина, например, тоже незаконно выходила из СССР", — заявил российский депутат.

Стоит отметить, что это заявление не осталось без внимания Сейма Литвы. Там пригрозили россии расторжением Поляновского мирного договора от 1632 г. и тем, что заберут Смоленск.

Между тем, пользователи сети предположили, что депутат Федоров выжил из ума и ему пора лечиться. Более того, некоторые предложили отозвать независимость россии, которая также выходила из состава СССР, а один из пользователей отметил, что по логике этого депутата Госдумы — россия нелегитимное государство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к "влажным фантазиям" прибег и российский диктатор владимир путин. За несколько дней до вторжения в Украину он рассказывал о мнимом создании Украины Лениным, а недавно, 9 мая, заявил, что россия напав на Украину, давала отпор и приплел древнерусских князей и Суворова к Донбассу.