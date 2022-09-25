Каспаров озвучил, сколько человек планируют мобилизировать в россии: цифра поражает

Пребывание на полигоне не поможет свежему "пушечному мясу" научиться воевать

В россии продолжают утверждать, что мобилизация, объявленная диктатором путиным, будет частичной, а на фронт призовут "всего" 300 тысяч человек. Однако многие источники утверждают, что предполагаемая цифра военнообязанных россиян будет куда больше. По словам знаменитого гроссмейстера и российского политика Гарри Каспарова, она может достигнуть от одного до трех миллионов человек.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале, передает "Телеграф". Каспаров подчеркнул: работники российских военкоматов выполняют поставленную задачу, частенько не взирая на нормы закона. Это и является наибольшим фактором, показывающим — необходимая "норма" призывников куда больше, чем озвученная властями.

"Им нужно призвать от миллиона до трех миллионов человек, — уверяет Гарри Каспаров. — В армию мобилизованных попадают уже явные алкоголики, которые дерутся, не успев попасть на полигон. По интернету гуляют видео, где они проносят с собой алкоголь, дерутся, оскорбляют и, конечно, осознают, что они лишь пешки".

Также он подчеркнул, что вся подготовка, которую обещают провести военнообязанным, которых забирают на войну в Украину, не сможет помочь им выжить на фронте. Две недели "натаскиваний" в тылу разительно отличаются от активных боевых действий. Тем более, что даже у прошедших армию служба часто проходила лишь в выполнении приказов нелепых приказов командования — покраски травы в зеленый цвет, быстрой чистки картошки и молниеносной реакции на фразу "смирно".

Отметим, что даже российские либералы начали возмущаться происходящей мобилизацией. Все потому, что в армию призывают всех без разбора — повестки получают даже женщины, которые давно не являются военнообязанными. Раньше они работали медиками, но уже давно оставили эту профессию. Впрочем, кремлевскому диктатору чужды любые нормы и принципы.

Если же российские граждане, не имеющие возможности скрыться от мобилизации, все же попадут в Украину, им предлагают тут же сдаваться в плен. Президент Владимир Зеленский озвучил ряд преференций, которые получат подобные призывники страны-агрессора.