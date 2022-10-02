путин уволил очередного генерала после провала на фронте: кто его заменил

На его место назначен российский генерал Бердников, но украинцы предположили, что от этого ничего не изменится

Силам обороны Украины в течение прошлого месяца удалось отогнать российских оккупантов из Харьковщины вплотную к границам, нанеся им непоправимые потери. В провале вражеской армии в этом направлении обвинили командующего Западным военным округом Александра Журавлева, сняв его с должности.

Об увольнении очередного российского генерала с должности в воскресенье, 2 октября, сообщили в Telegram-канале "Стратком ВСУ".

"За неудачи на фронте снят командующий Западным военным округом Александр Журавлев. Увольнение видно по ИНН. Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Бердников Роман Борисович", — говорится в сообщении.

Судя по официальным данным, Бердникова назначили на место Журавлева 28 сентября

Очередные кадровые перестановки в командовании росармии только порадовали украинцев. Ситуация напомнила пользователям сети "перестановку кроватей в борделе" или смену "барана на барана". Некоторые отметили, что путин таким образом переводит свою вину за провальность так называемой "спецоперации" на своих подчиненных, хотя от этого ничего не изменится.

Напомним, что российский генерал Александр Журавлев, прежде чем командовать подразделениями российской армии в войне против Украины, воевал в Сирии. Там он руководил одной из самых жестоких военных операций. А во время боевых действий в Украине именно Журавлев отдавал приказы на обстрелы гражданского населения Харькова "Смерчами". Следует добавить, что кроме Журавлева, имевшего непосредственное отношение к боевым действиям в Сирии, мирные украинские города бомбил и российский пилот Красноярцев, также обстреливавший Арабскую Республику. Самолет российского летчика сбили украинским ПВО недалеко от Чернигова, а самого пилота взяли в плен.

Добавим, что Роман Бердников, занявший место Журавлева, имеет звание генерал-лейтенант и до назначения на должность командовал 29 общевойсковой армией Восточного военного округа. Кстати, он также командовал группировкой войск российских Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 августа российский президент уволил еще шестерых генералов армии РФ. В британской разведке объяснили, что это связано с недостаточным продвижением их подчиненных в Украине.