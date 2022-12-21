"Уничтожить на подлете": россияне истерят из-за поставок Украине систем Patriot

"Миролюбивые" российские граждане предлагают своей армии расчехлить ядерное оружие, опасаясь поставок нового оружия для ВСУ

Украина наконец-то может получить от США зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые помогут лучше "закрыть небо". Предположительно, Киев может рассчитывать на передачу одной батареи подобного вооружения, которая состоит из четырех-восьми установок. Граждане страны-агрессора уже начали разводить истерику в соцсетях, требуя от своей армии разбить новые поставки или же использовать оружие массового поражения.

"Телеграф" исследовал реакции россиян на предполагаемую помощь Украине. Стоит отметить, что многие пользователи в характерной для россиян манере до сих пор не верят, что ВСУ куда лучше действуют на поле боя, а оккупанты — проигрывают.

Судя по общей озлобленности комментаторов, кремлевская пропаганда отлично справляется с поставленной задачей. Российские граждане высказываются за уничтожение украинцев, вымышленные "денацификацию и демилитаризацию", а также предлагают объявить войну Европе и США.

Некоторые из них утверждают, будто бы никаких "Патриотов" Украина не получит, а весь сыр-бор с якобы новыми поставками — лишь прикрытие "побега" Владимира Зеленского в "бункер Вашингтона".

Видимо, собственный лидер и его любовь к пряткам в подземных строениях серьезно укрепила веру обычных россиян, что каждый глава государства так делает. При этом лишь накануне Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области, который находится у самой линии фронта.

В Америку политик также действительно отправился, о чем официально сообщили утром 21 декабря. Это первый заграничный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения — до этого Владимир Зеленский отказывался от любых приглашений, участвуя во многих мероприятиях онлайн.