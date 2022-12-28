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"Какой год, такой и заяц": в россии нашли еще одну странную скульптуру, в сети смеются (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кролик из Мегиона
Кролик из Мегиона

Власти города уже пообещали исправить ситуацию

В россии продолжается парад нелепых статуй к новому году, не успела сеть прийти в себя после снегурочки-шойгу из Нижневартовска, как в соседнем городе Мегион появилась еще одна скульптура, которая вызвала у пользователей много вопросов.

Так в соцсетях появилось фото кролика, опущенные ушки которого заставили многих вспомнить о неприличных вещах.

После того как соответствующее изображение разлетелось по соцсетям на кролика обратили внимание в городской администрации.

"Его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно и сзади он — да, не очень выглядит", — сказали в мэрии.

Там также отметили, что хоть никаких нареканий от местных жителей не поступало, однако кролика от снега все же почистят.

Кролик из Мегиона
Кролик из Мегиона
Кролик из Мегиона
Кролик из Мегиона - вид сзади

В сети тем временем начали шутить о том, что фигура явно намекает на то, каким будет следующий год, а другие и вовсе вспомнили бывшего главу Роскосмоса дмитрия рогозина, который недавно получил ранение в ягодицы на Донбассе.

Напомним, странные статуи в россии явление отнюдь не редкое, чего стоят только памятник молодоженам в Нижегородской области. А памятник хоккеисту в москве больше напоминает героя известного фильма ужасов.

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#Россия #Памятник