"Какой год, такой и заяц": в россии нашли еще одну странную скульптуру, в сети смеются (фото)

Власти города уже пообещали исправить ситуацию

В россии продолжается парад нелепых статуй к новому году, не успела сеть прийти в себя после снегурочки-шойгу из Нижневартовска, как в соседнем городе Мегион появилась еще одна скульптура, которая вызвала у пользователей много вопросов.

Так в соцсетях появилось фото кролика, опущенные ушки которого заставили многих вспомнить о неприличных вещах.

После того как соответствующее изображение разлетелось по соцсетям на кролика обратили внимание в городской администрации.

"Его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно и сзади он — да, не очень выглядит", — сказали в мэрии.

Там также отметили, что хоть никаких нареканий от местных жителей не поступало, однако кролика от снега все же почистят.

Кролик из Мегиона

Кролик из Мегиона - вид сзади

В сети тем временем начали шутить о том, что фигура явно намекает на то, каким будет следующий год, а другие и вовсе вспомнили бывшего главу Роскосмоса дмитрия рогозина, который недавно получил ранение в ягодицы на Донбассе.

Напомним, странные статуи в россии явление отнюдь не редкое, чего стоят только памятник молодоженам в Нижегородской области. А памятник хоккеисту в москве больше напоминает героя известного фильма ужасов.