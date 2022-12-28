"Який рік, такий і заєць": у росії знайшли ще одну дивну скульптуру, в мережі сміються (фото)

Влада міста вже пообіцяла виправити ситуацію

У росії триває парад безглуздих статуй до нового року, не встигла мережа прийти до тями після снігуроньки-шойгу з Нижньовартівська, як у сусідньому місті Мегіон з’явилася ще одна скульптура, яка викликала у користувачів багато питань.

Так у соцмережах з’явилося фото кролика, опущені вушка якого змусили багатьох згадати про непристойні речі.

Після того, як відповідне зображення розлетілося по соцмережах на кролика звернули увагу в міській адміністрації.

"Його просто зверху снігом занесло, і він став дуже своєрідно виглядати ззаду. Там вушка зроблені дуже дивно і ззаду він так, не дуже виглядає", — сказали в мерії.

Там також зазначили, що хоч жодних нарікань від місцевих мешканців не надходило, проте кролика від снігу все ж таки почистять.

Кролик із Мегіона

Кролик з Мегіона — вид ззаду

У мережі тим часом почали жартувати про те, що фігура явно натякає на те, яким буде наступний рік, а інші взагалі згадали колишнього главу Роскосмосу дмитра рогозина, який нещодавно отримав поранення в сідниці на Донбасі.

Нагадаємо, дивні статуї в росії явище аж ніяк не рідкісне, чого варті лише пам’ятник молодятам у Нижегородській області. А пам’ятник хокеїсту в Москві більше нагадує героя відомого фільму жахів.