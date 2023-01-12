Отдают российский поселок Украине? У путинцев конфуз с линией обороны в Белгородской области

Один из населенных пунктов Белгородской области "отрезали" от россии

Один из населенных пунктов Белгородской области россии, которая, к слову, регулярно сотрясается от взрывов, оказался на "передке" после начала строительства "засечной оборонительной черты". Местному губернатору пришлось успокаивать своих граждан, которые после возникновения данной ситуации оказались в недоумении.

Как пишет российское издание "Медуза", житель Белгородской области Сергей Ермаков пожаловался губернатору вячеславу гладкову, что "засечная оборонительная черта", которую россияне начали возводить из-за "напряженной ситуации в регионе", проходит за населенным пунктом (название не уточняется), в котором он живет. Таким образом, данные жители буквально остались отрезанными от остальной россии.

гладкову во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" пришлось объяснять белгородцу, что "обстановка не позволяет провести засечную черту прямо по границе с Украиной". Он добавил, что все работы проводятся по согласованию с Министерством обороны.

"Нахождение отдельных населенных пунктов и хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или кто-то не защищен. Она нужна для того, чтобы отрезвить наших врагов, кто хочет задумать что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет", — передает издание слова губернатора.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне строят на Востоке Украине "линию Вагнера".

Также мы сообщали о том, что в Белгородской области рф возник пожар после "прилетов".