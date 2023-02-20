Полицейским в россии выдадут "бронированные иконы" с ликами святых и молитвами

Всего планируют закупить больше сотни "бронированных икон"

Полицейских в россии обезопасят "бронированными иконами". Московским копам понадобились походные бронепанели с изображениями архангелов и молитвами.

Соответствующий запрос цен обнаружен на портале госзакупок, передают местные СМИ. В запросе указано, что бронепанели с молитвами должны защищать российских правоохранителей от выстрелов из пистолетов и от осколков.

Заказчиком выступает хозяйственное управление МВД по Москве. На бронеплитах должны быть нанесены изображения Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божей Матери. Помимо этого, должны быть напечатаны тексты молитв. По мнению московских правоохранителей, такие плиты смогут надежно защитить их от выстрела из пистолета и осколков.

В техническом задании указано, что, вероятнее всего, речь идет о боковых или дополнительных бронепластинах для бронежилетов. Всего планируется закупить 111 таких пластин 37 штук каждого вида. Цена вопроса не сообщается.

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