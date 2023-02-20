Поліцейським у росії видадуть "броньовані ікони" з ликами святих та молитвами

Загалом планують закупити більше сотні "броньованих ікон"

Поліцейських у росії убезпечать "броньованими іконами". Московським копам знадобилися похідні бронепанелі із зображеннями архангелів та молитвами.

Відповідний запит цін виявлено на порталі держзакупок, передають місцеві ЗМІ. У запиті зазначено, що бронепанелі з молитвами мають захищати російських правоохоронців від пострілів з пістолетів та осколків.

Замовником виступає господарське управління МВС у Москві. На бронеплитах мають бути нанесені зображення Архангела Михаїла, Георгія Побідоносця та ікони Казанської Божої Матері. Крім цього, мають бути надруковані тексти молитов. На думку московських правоохоронців, такі плити зможуть надійно захистити їх від пострілу з пістолета та уламків.

У технічному завданні зазначено, що, найімовірніше, йдеться про бічні або додаткові бронепластини для бронежилетів. Загалом планується закупити 111 таких пластин 37 штук кожного виду. Ціна питання не повідомляється.

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