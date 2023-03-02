путин прокомментировал "боевик" в Брянской области: не забыл и о русском языке (видео)

путин говорит о "террористическом акте"

Российский диктатор владимир путин прокомментировал сегодняшний инцидент в Брянской области, во время которого, якобы "украинская ДРГ" перешла границу и устроила стрельбу. Реагируя на событе кремлевский лидер назвал это "террористическим актом", а также подвязал к этому историю и язык.

В своем заявлении президент рф заявил, что неизвестные, якобы открыли огонь по гражданским.

"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним", — говорит путин.

По его мнению, такие как эти люди хотят лишить россиян исторической памяти и традиций.

"Вот именно такие люди и ставили и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка", — сказал глава кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине отрицают причастие наших солдат к инциденту в Брянской области. Например, в Офисе президента ситуацию назвали провокацией со стороны россии.

Также мы сообщали о том, что об "украинской ДРГ" в Брянской области ВСУ предупреждали за неделю.