"Асфальт чучуть есть": журналист сравнил российский и японский город, которые почти по соседству

Российские города за 30 лет превратились в деревни

Российское приграничье сравнили с японским. Если недалеко от самой российской столицы города и села выглядят запущенно, как к примеру, работающая больница в Подмосковье, то в окрестностях страны картина тоже соответствующая. В населенных пунктах не стоит мечтать об асфальте и даже окнах.

Обзор сделал журналист и исследователь украинской культуры Богдан Логвиненко на своей странице в Twitter. По его словам, у него маленькая слабость наблюдать за "развитием" россии. Он осмотрел в Google-картах населенные пункты недалеко от японской границы, которая начинается в 80-100 км. Затем заглянул в японский город.

"Все снимки на картах гугл 10-летней давности. Но уверен, там развитие настолько стремительное, что может до сих пор не закрашена эта надпись: "Стань героем России — режь мента". В 90-х в городе Горнозаводск было 10к человек, сейчас — 3к и это уже официально село Горнозаводск", — пишет Богдан.

"Клеёнка на окнах после бомбежек? Да нет, просто великая россия" — автор обращает внимание на дом без остекленных окон. На фоне расположены похожие дома.

"Автобусная остановка в центре. Асфальт чучуть есть. Машины – все праворульные драндулеты. Сравните с нашими селами, живущими на границе с ЕС". Праворульными драндулетами автор называет б/у машины японского производства, которые популярны в данной местности.

"К счастью, на Сахалине у кого-то даже есть легендарная Волынянка из Луцка. Наверное кулаков". " Волынянка" - это машина повышенной проходимости, которую производили в областном центре Волыни.

"Хорошо, что работа на Сахалине есть стабильная – родину защищать", - пишет Логвиненко. Он показывает фото мужчины в военной форме, который говорит по телефону у старого ржавого гаража.

"А это уже крайний населенный пункт. Отсюда можно на моторной лодке переплыть в цивилизованный мир от великой и могучей. Здесь в 90х жило в 6 раз больше людей, чем теперь и это только по официальным данным". Можно обратить внимание на заброшенное здание, чья крыша уже поросла деревьями.

"К счастью, есть контрабас на коленках, жрать чет есть да и хватит. Это оккупированная японская территория. Приблизительно так же выглядит Абхазия, Южная Осетия, села Ичкерии, Карелии, Приднестровья и многих других оккупированных империей территорий". Сахалин и Курильские острова до сих пор являются спорной территорией между РФ и Японией. В сообщении говорится о том, что многие местные выживают за счет контрабанды.

"Дрова на зиму есть, асфальта нет. Не беда. Давайте убьем 150 тысяч рабов и завоюем еще больше территорий, чтобы превратить их в это". На фото населенный пункт Шебунино.

"Там в той японии ЛГБТ, зато у нас – православие и точка". Эта фотография показывает заброшенные дома, канаву с болотом и наклоненные электрические столбы.

Япония в 80 км выглядит совсем по-другому. Поразительная разница сразу бросается в глаза.

С тех пор как делались эти фотографии, прошло уже десять лет. Однако нет оснований предполагать, что в россии за это время что-то изменилось.

Напомним, что запущенность российских школ и больниц поразила сеть. На стенах заведений плесень и даже встречаются клопы. Тем временем "Телеграф" рассказывал, что ждет россию в будущем.