"Асфальт чучуть єсть": журналіст порівняв російське та японське місто, які майже по сусідству

Російські міста за 30 років перетворилися на села

Російське прикордоння порівняли із японським. Якщо неподалік самої російської столиці міста та села виглядають занедбано, як до прикладу, працююча лікарня у Підмосков’ї, то на околицях країни картина теж відповідна. У населених пунктах годі мріяти про асфальт та навіть вікна.

Огляд зробив журналіст і дослідник української культури Богдан Логвиненко на своїй сторінці у Twitter. За його словами, він має маленьку слабкість спостерігати за "розвитком" росії. Він оглянув в Google-картах населені пункти неподалік японського кордону, який починається за 80-100 км. Потім заглянув у японське місто.

"Усі знімки на мапах гугл 10-річної давності. Але впевнений, там розвиток настільки стрімкий, що може і досі не зафарбований цей напис: Стань героєм россії – рєжь мєнта. В 90-х в місті Горнозаводск було 10к людей, зараз – 3к і це вже офіційно село Горнозаводск", — пише Богдан.

"Клєйонка на окнах послє бомбьожок? Да нєт, просто вєлікая россія" — автор звертає увагу на будинок без засклених вікон. На фоні розташовані схожі будинки.

"Автобусна зупинка в центрі. Асфальт чучуть єсть. Машини – усі праворульні драндулєти. Порівняйте з нашими селами, що живуть на кордоні з ЄС". Праворульними драндулетами автор називає вживані машини японського виробництва, які популярні в даній місцевості.

"На щастя, на Сахаліні в когось навіть є легендарна Волинянка з Луцька. Напевно куркуль". "Волинянка" — це машина підвищеної прохідності, яку виготовляли в обласному центрі Волині.

"Хорошо, што робота на Сахалінє єсть стабільная – родіну защіщать", — пише Логвиненко. Він показує фото чоловіка у військовій формі, який говорить по телефону біля старого іржавого гаража.

"А це вже крайній населений пункт. Звідси можна на моторному човні переплисти в цивілізований світ від вєлікої і могучєї. Тут в 90х жило в 6 разів більше людей, аніж тепер і це тільки за офіційними даними". Можна звернути увагу на закинуту будівлю, чий дах уже поріс деревами.

"На щастя, є контрабас на колінках, жрать чє єсть да і хватіт. Це окупована японська територія. Приблизно так само виглядає Абхазія, Південна Осетія, села Ічкерії, Карелії, Придністровʼя та багатьох інших окупованих імперією територій". Сахалін і Курильські острови досі є спірною територією між рф і Японією. У дописі йдеться про те, що багато місцевих виживають коштом контрабанди.

"Дрова на зиму є, асфальту нема. Не біда. Давайте вбʼємо 150 тисяч рабів і завоюємо ще більше територій, аби перетворити їх на це". На фото населений пункт Шебуніно.

"Там в той японії ЛГБТ, зато у нас – православіє і точка". Ця світлина показує закинуті будинки, канаву з болотом і похилені електричні стовби.

Японія за 80 км виглядає зовсім по інакшому. Разюча різниця одразу впадає в очі.

З того часу, як робилися ці світлини минуло вже десять років. Однак немає підстав припускати, що в росії за цей час щось змінилося.

Нагадаємо, що занедбаність російських шкіл і лікарень вразила мережу. На стінах закладів — пліснява та навіть зустрічаються клопи. Тим часом "Телеграф" розповідав, що чекає на росію в майбутньому.