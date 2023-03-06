У путина сделали новое заявление об оккупированных территориях Украины

песков прокомментировал вопрос о создании нового "федерального округа"

В россии сделали очередное нелепое заявление относительно временно оккупированных ею украинских территорий, которые страна-агрессор называет "своими". На сей раз в кремле говорят, что федеральный округ из этих регионов делать не собираются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков, передает пропагандистское агентство "РИА-Новости" в своем Telegram-канале.

По его словам, в кремле пока ведется обсуждение разных вариантов.

"Никаких решений по поводу объединения новых российских регионов в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются разные варианты", — сказал он.

Отметим, что в конце сентября 2022 года, после проведения псевдореферендумов в Херсонской и Запорожской областях, т.н. "глава администрации" Запорожской области евгений балицкий заявлял о планах создания нового "федерального округа", однако с названием тогда гауляйтеры не определились.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму по радио прозвучал гимн Украины, а затем обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова. Он заверил, что вскоре наша страна вернет все оккупированные россией территории, а каждый предатель будет найден и наказан.