У путіна зробили нову заяву про окуповані території України

пєсков прокоментував питання про створення нового "федерального округу"

У росії зробили чергову безглузду заяву щодо тимчасово окупованих нею українських територій, які країна-агресор називає "своїми". Цього разу в кремлі кажуть, що федеральний округ із цих регіонів робити не збираються.

Про це заявив прессекретар президента російської федерації володимира путіна дмитро пєсков, передає пропагандистське агентство "РИА-Новости" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у кремлі наразі ведеться обговорення різних варіантів.

"Жодних рішень з приводу об’єднання нових російських регіонів в один федеральний округ поки не приймалося, обговорюються різні варіанти", — сказав він.

Зазначимо, що наприкінці вересня 2022 року, після проведення псевдореферендумів у Херсонській та Запорізькій областях, т.зв. "голова адміністрації" Запорізької області євгеній балицький заявляв про плани створення нового "федерального округу", однак із назвою тоді гауляйтери не визначилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Криму радіо пролунав гімн України, а потім звернення глави української розвідки Кирила Буданова. Він запевнив, що незабаром наша країна поверне всі окуповані росією території, а кожен зрадник буде знайдений і покараний.