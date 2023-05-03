Будут защищаться: у путина сделали серьезное заявление о "ядерке"

В россии снова говорят о своей "ядерке"

В россии на фоне атаки неизвестных беспилотников снова заговорили о своем ядерном оружии. Там отметили, что будут им только обороняться.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление Минобороны рф во время брифинга для "дружественных стран".

Там отметили, что что деятельность россии в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту территориальной целостности.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность российской федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", — заявили в Минобороны рф.

Стоит отметить, что в последнее время в москве все чаще заикаются о "ядерке". Так, например всего неделю назад там заявили, что "рф не намерена идти по пути ядерной эскалации" но советуют "не испытывать москву".

Напомним, что все эти заявления следуют одновременно с тем, пока бывший президент рф дмитрий медведев угрожает применением ЯО, а путин озвучивает сроки его размещения в соседней Беларуси.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт Олег Жданов оценил возможность применения путиным ядерного оружия.