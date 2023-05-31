"Серверы тик-тока не выдержат": кадыров пообещал идти на штурм в трех областях, украинцы ответили

кадыров разразился очередной "страшилкой", но его уже не боятся

Главарь Чечни рамзан кадыров, который ранее пообещал заменить "вагнеровцев" в Бахмуте, заявил о передислокации своих боевиков в Донецкую область. По его словам, чеченские подразделения якобы начали наступление.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что его подразделения получили приказ о передислокации в так называемую "ДНР".

"Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные", — заявил Кадыров.

Он добавил, что приказы о начале наступления якобы получил не только "ахмат", но и подразделения МО РФ и росгвардии, которые находятся на фронте в Запорожской и Херсонской областях.

Украинцы в сетях высмеивают воинственность главы так называемых тик-ток войск, которые известны своими постановочными видео с фронта.

"Переживаю за сервера тиктока, надеюсь смогут выдержать такую нагрузку", — пишет один из комментаторов.

Также в комментариях высказали мысль, что если бы удалось взять в плен побольше "кадыровцев", получилось бы обменять больше наших пленных, так как чеченцев россия быстро и охотно меняет.

"Нужно устраивать засады в парикмахерских и барбершопах они оттуда просто не вылазят. Чеченские метросексуалы против развратной гейропы", "Их очень трудно ловить. Они в тылах, обычно, сидят", — пишут украинцы.

Как ранее сообщал "Телеграф", кадыровцы насмешили сеть угрозами "захватить Кривой Рог" и заявили, что это будет равноценным взятию Киева, потому что там находятся "именно те, которые нам нужны".