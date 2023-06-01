"Имеют внушительный боевой и политический опыт": Михаил Макарук о противниках путина, способных возглавить россию

Российские добровольцы доносят до сограждан очень грамотные политические заявления, говорит спикер InformNapalm

В первый день лета в так называемой "Белгородской народной республике" начался новый виток гражданской войны псов путинского режима и тех, кто решился противостоять им с оружием в руках. Бойцы Легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса продолжают доносить до сограждан простую мысль: главный враг засел в кремле, его надо выгонять оттуда, а лучший способ – вооруженное сопротивление.

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук, рассказал "Телеграфу", о чем говорят участившиеся случаи перенесения войны на территорию страны-агрессора.

"Сообщество InformNapalm официально сообщает, что запуски неизвестных беспилотников (судя по всему, китайских, которые легко можно купить на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress) по пригородам города-гноя москва были осуществлены с территории московской области. То есть ВСУ не имеют к этому никакого отношения. Это – внутригражданский конфликт на территории временно существующей в нынешнем неподобающе огромном виде российской федерации", – подчеркивает Михаил Макарук.

Он рекомендует рф, учитывая такие риски, запретить экспорт деталей и компонентов из других стран к себе – чтобы снизить вероятность таких атак.

"Правда, это может привести к тому, что россияне сами не смогут сооружать на заводах свои так называемые дроны. Но зато и мирное население не сможет мастерить нечто подобное и проводить атаки на "любимую" власть", – отмечает эксперт.

По словам Михаила Макарука, участившиеся взрывы в результате атак беспилотников на территории непосредственно рф демонстрируют, что в эту игру можно играть вдвоем. Что не только страна-агрессор может снова и снова бить по Украине. Не следует недооценивать наш ВПК, наши возможности, тех, кто нас поддерживает среди россиян. Но, понятно, всё решается на поле боя, акцентирует эксперт.

"Что касается участившихся рейдов, особенно по Белгородщине, то это явная демонстрация того, что в рф перезрел внутригражданский конфликт, – считает он. – Определенная часть российской оппозиции, получив боевой опыт в Украине, показывает, что может многое противопоставить ФСБ, в которую входит и погранслужба. Российская граница проходится без проблем, "отжимаются" БТРы, утюжатся здания полиции, и не только. Всё это подтверждает низкую способность рф вести оборонные действия на своей территории. Плевать этому государству на свое население. Кстати, те российские силы, которые брали участие в весенних рейдах, предупреждали, что продолжение – следует. Вот оно и следует…

Михаил Макарук призывает не рассчитывать на то, что вся россия вдруг восстанет или что устранение путина (тем или иным способом) остановит войну или резко изменит кремлевскую политику.

"Следует понимать, что существует "коллективный путин". Это смесь его и олигархов ковальчуков, службиста патрушева, миноборонщиков шойгу, герасимова. Это – система. Правит именно она. Но в российской истории были случаи, когда ломалась вся система. В том же 1917 году, – напоминает эксперт. – И участившиеся рейды оппозиционных сил на территорию рф, массированные атаки дронов говорят сами за себя. Что выросла не латентная оппозиция (собчаки, кацы и прочие псевдолибералы), а нормальные мужики, как в РДК и ЛСР, которые могут отвоевывать свою свободу с оружием в руках. И именно такие способны стать будущим новой россии. Возглавить ее. В их рядах и бывшие офицеры ФСБ, и люди с высшим образованием, которые и так имели внушительный опыт, а теперь получают еще и боевой и политический".

Перед рейдами, после них, эти структуры выкладывают очень грамотные политические заявления, продвигают определенную политическую идею, отмечает Михаил Макарук. Довольно революционную идею формирования новой россии. И они всё это публично озвучивают. Делают. Единственные, кстати, из россиян, кто реально что-то делает для прекращения узурпаторской власти "коллективного путина", констатирует эксперт.