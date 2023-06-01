"Мають значний бойовий і політичний досвід": Михайло Макарук про противників путіна, здатних очолити росію

Російські добровольці доносять до співгромадян дуже грамотні політичні заяви, каже речник InformNapalm

У перший день літа в так званій "Бєлгородській народній республіці" розпочався новий виток громадянської війни псів путінського режиму та тих, хто зважився протистояти їм зі зброєю в руках. Бійці Легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу продовжують доносити до співгромадян просту думку: головний ворог засів у кремлі, його треба виганяти звідти, а найкращий спосіб – збройний опір.

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук, розповів "Телеграфу", про що свідчать випадки перенесення війни, що почастішали, на територію країни-агресорки.

"Спільнота InformNapalm офіційно повідомляє, що запуски невідомих безпілотників (судячи з усього, китайських, які легко можна купити на глобальному віртуальному торговому майданчику AliExpress) у передмістя міста-гною москви було здійснено з території московської області. Тобто ЗСУ не мають до цього жодного стосунку. Це – внутрішньогромадянський конфлікт на території тимчасово наявної у нинішньому неналежно величезному вигляді російської федерації", – наголошує Михайло Макарук.

Він рекомендує рф, враховуючи такі ризики, заборонити експорт деталей та компонентів з інших країн до себе – щоб знизити ймовірність таких атак.

"Щоправда, це може призвести до того, що росіяни самі не зможуть споруджувати на заводах свої так звані дрони. Але зате і мирне населення не зможе робити щось подібне і проводити атаки на "улюблену" владу", — зазначає експерт.

За словами Михайла Макарука, вибухи, що почастішали, в результаті атак безпілотників на території безпосередньо рф демонструють, що в цю гру можна грати вдвох. Що не тільки країна-агресорка може знову і знову бити по Україні. Не слід недооцінювати наш ВПК, наші можливості, тих, хто нас підтримує серед росіян. Але, зрозуміло, все вирішується на полі бою, наголошує експерт.

"Щодо рейдів, які почастішали, особливо по Бєлгородщині, то це явна демонстрація того, що в росії перезрів внутрішньогромадянський конфлікт, — вважає він. — Певна частина російської опозиції, отримавши бойовий досвід в Україні, показує, що може багато чого протиставити ФСБ, в яку входить і прикордонна служба. Російський кордон проходять без проблем, "віджимають" БТРи, руйнують будівлі поліції, і не тільки. Все це підтверджує низьку здатність рф вести оборонні дії на своїй території. Плювати цій державі на своє населення. До речі, ті російські сили, які брали участь у весняних рейдах, попереджали, що далі буде. Ось воно…

Михайло Макарук закликає не розраховувати на те, що вся росія раптом повстане або що усунення путіна (в той чи інший спосіб) зупинить війну або різко змінить кремлівську політику.

"Слід розуміти, що існує "колективний путін". Це суміш його та олігархів ковальчуків, службиста патрушева, міноборонників шойгу, герасимова. Це – система. Панує саме вона. Але в російській історії були випадки, коли ламалася вся система. У тому ж 1917 році, — нагадує експерт. — І рейди опозиційних сил, що почастішали, на територію росії, масовані атаки дронів говорять самі за себе. Що виросла не латентна опозиція (собчаки, каци та інші псевдоліберали), а нормальні мужики, як у РДК та ЛСР, котрі можуть відвойовувати свою свободу зі зброєю в руках. І саме такі здатні стати майбутнім нової росії. Очолити її. У їхніх лавах є і колишні офіцери ФСБ, і люди з вищою освітою, які й так мали значний досвід, а тепер здобувають ще й бойовий і політичний ".

Перед рейдами, після них ці структури викладають дуже грамотні політичні заяви, просувають певну політичну ідею, зазначає Михайло Макарук. Досить революційну ідею формування нової росії. І вони все це привселюдно озвучують. Роблять. Єдині, до речі, з росіян, які реально щось роблять для припинення узурпаторської влади "колективного путіна", констатує експерт.