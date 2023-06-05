Русские добровольцы ликвидировали важную "шишку" при захвате села в "БНР": подробности

В ГУР подтверждают успехи "белгородских диверсантов"

Русские добровольцы добиваются немалых успехов в освобождении своей родины от путинских военных. Некоторые из них уже официально подтверждают и в украинской разведке.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные ГУР и РДК.

Так, по информации наших разведчиков, добровольцам во время одного из рейдов удалось уничтожить целого командира оперативной группировки российских войск. Речь идет о полковнике Андрее Стесеве.

"В ночь с 04 на 05 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич — старший оперативной группировки белгород. Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка вдв россии", — говорится в сообщении.

UPD. Пресс-служба Легиона "Свобода России" опубликовала фотодоказательства уничтожения российского полковника.

"Хотим сообщить, что совместной группой Легиона " Свобода России" и РДК был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич, старший оперативной группировки Белгород. Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови. Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины", — говорят в Легионе.

При этом, уже по данным РДК, именно Новую Таволжанку удалось освободить и до сих пор контролировать повстанцам.

"Бойцы РДК который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам рф, что это не какое-то маленькое, заброшенное село, а населенный пункт в пять тысяч человек. Здесь находятся только бойцы РДК. Другой власти в этом регионе нет", — заявляют добровольцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что русские добровольці вызвали губернатора на разговор и подходят к Шебекино.

Также мы сообщали, что добровольцы в Белгородской области сделали предложение пригожину, он ответил.