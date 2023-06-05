"Обменять русских на русских": диверсанты в Белгородской области сделали предложение пригожину, он ответил

Российские добровольцы подкидывают дровишек в огонь междоусобного конфликта внутри россии

Российские добровольцы подкидывают дровишек в огонь междоусобного конфликта внутри россии. Они предложили обменять пленных, которых набрали во время рейдов на Белгородщину, на российского офицера, попавшего в плен к "вагнеровцам". Таким образом дела рф могут решаться уже без официальной россии, что только подчеркнет падающий авторитет кремля и его потерю контроля над ситуацией.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление Легиона "Свобода России".

Представитель легионеров с позывным "Цезарь" отметил, что поскольку власти Белгородской области отказались возвращать собственных граждан, поэтому он предложил решать вопросы уже с главарем ЧВК "Вагнера".

"Мы предлагали отдать их без каких-то дополнительных условий просто в качестве жеста доброй воли, но кавалер Ордена мужества губернатор Вячеслав Гладков на заявленную встречу не явился. Тем временем продолжаются немотивированные обстрелы армией россии территорий Шебекино и Новой Таволжанки… Мы считаем, что вы тот самый человек, с которым мы можем говорить и договариваться. Мы предлагаем обменять вам подполковника романа веневитина на бойцов, которые находятся у нас в плену", — говорит "Цезарь".

Тем временем в РДК заявили, что не имеют никакого отношения к заявлению "Цезаря" и своих пленных никому отдавать не собираются, ведь они уже переданы в обменный фонд ВСУ.

"Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", — подчеркивают там.

Позже появился ответ и самого пригожина. Главарь наемников отказал легионерам сразу по нескольким причинам:

подполковник, по словам пригожина, на самом деле не был взят в плен, а задержан и передан армии рф;

он не готов менять "русских на русских";

Кроме того, он говорит, что "за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем".

Напомним, ранее мы писали о том, что в СБУ дали прогноз по конфликту пригожина и шойгу.

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