Цифровая диверсия: Росавиация лишилась важных документов - при чем тут украинка

Часть документов была удалена безвозвратно

Бывшую сотрудницу Росавиации, имеющую украинское гражданство, подозревают в умышленном взломе IT-структуры ведомства. Она могла внедрить вирус через рабочий компьютер, который обрушил систему и привел к потере большого количества важной информации.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

Так, в начале 2022 года, за два месяца до инцидента, в Росавиацию на рядовую должность в Управление по цифровизации устроилась молодая девушка. Что примечательно никаких серьезных проверок новая сотрудница не проходила.

Через два месяца девушка внезапно написала заявление об увольнении по собственному желанию, а уже спустя несколько дней рушатся сервера Росавиации.

"Силовики начинают проверку и выясняют, что гражданство у Евы (измененное имя сотрудницы, — Ред.) двойное (рф и Украина), после увольнения она уехала в Беларусь, а далее её след теряется. Параллельно с этим на фоне громкого скандала заявление об увольнении пишет и глава Управления Росавиации по Цифровизации — Алла Сясина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за взлома системы Росавиации пришлось на некоторое время перейти в бумажный режим и попытаться восстановить данные. К слову, некоторые их них были удалены безвозвратно.

Обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что хакеры взломали российско-иранскую конференцию. Присоединившись к диалогу они описали, что ждет каждого военного преступника.