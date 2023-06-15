Цифрова диверсія: Росавіація втратила важливі документи — до чого тут українка

Частина документів була видалена безповоротно

Колишню співробітницю Росавіації, яка має українське громадянство, підозрюють у навмисному зламі ІТ-структури відомства. Вона могла впровадити вірус через робочий комп’ютер, який обрушив систему та привів до втрати великої кількості важливої інформації.

Про це пише Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела.

Так, на початку 2022 року, за два місяці до інциденту, до Росавіації на посаду в Управління з цифровізації влаштувалася молода дівчина. Що примітно, жодних серйозних перевірок нова співробітниця не проходила.

Через два місяці дівчина раптово написала заяву про звільнення за власним бажанням, а вже через кілька днів руйнуються сервери Росавіації.

"Силовики починають перевірку і з’ясовують, що громадянство у Єви (змінене ім'я співробітниці, — Ред.) подвійне (рф та Україна), після звільнення вона поїхала до Білорусі, а далі її слід втрачається. Паралельно з цим на тлі гучного скандалу заяву про звільнення пише і голова Управління Росавіації з Цифровізації — Алла Сясина", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через злом системи Росавіації довелося на деякий час перейти в паперовий режим і спробувати відновити дані. До речі, деякі з них були видалені безповоротно.

Обставини події та особи, причетні до нього, встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хакери зламали російсько-іранську конференцію. Приєднавшись до діалогу вони описали, що чекає на кожного військового злочинця.