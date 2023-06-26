Настойка боярышника уже не хит: в россии переходят на рвотное для собак

Еще одного человека медикам удалось спасти

В россии, где недавно случились массовые случаи отравления и смертей от алкоголя, 56-летний мужчина скончался после употребления настойки "Черемицы". Он и его чудом выживший товарищи решили выпить эту настойку вместо алкоголя.

Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT проверка".

"Пока полицейские выясняли причину, оказалось, что с этого же адреса ранее госпитализировали ещё одного пенсионера с отравлением "Чемерицей", его врачи смогли откачать", — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что вместе с товарищем после бурных гуляний они пошли в магазин, но решили сэкономить и вместо алкоголя приобрели настойку в ветеринарной аптеке. Спустя некоторое время после употребления мужчинам стало плохо и они вызвали скорую помощь.

"Настойку "Чемерицы" обычно назначают свиньям и собакам в качестве рвотного средства. Проводится проверка", — пишет источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине июня в россии было зафиксировано массовое отправление шаурмой. Всего в больницу обратились более 60 человек с жалобами на плохое самочувствие.