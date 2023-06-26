Призначають свиням та собакам: у росії чоловік похмелився настоянкою з ветеринарки та помер

Ще одну людину медикам вдалося врятувати

У росії, де нещодавно трапилися масові випадки отруєння та смертей від алкоголю, 56-річний чоловік помер після вживання настоянки "Черемиці". Він і його товариш, який дивом вижив, вирішили випити цю настоянку замість алкоголю.

Про це повідомляє Telegram-канал "SHOT перевірка".

"Поки поліцейські з’ясовували причину, виявилося, що з цієї ж адреси раніше госпіталізували ще одного пенсіонера з отруєнням "Чемерицею", його лікарі змогли відкачати", — йдеться у повідомленні.

Чоловік зізнався, що разом із товаришем після бурхливих гулянь вони пішли до магазину, але вирішили заощадити та замість алкоголю придбали настоянку у ветеринарній аптеці. Через деякий час після вживання чоловікам стало погано, і вони викликали швидку допомогу.

"Настоянку "Чемериці" зазвичай призначають свиням і собакам як блювотний засіб. Проводиться перевірка", — пише джерело.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині червня в Росії було зафіксовано масове відправлення шаурмою. Загалом до лікарні звернулося понад 60 людей зі скаргами на погане самопочуття.