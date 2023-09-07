Отвечал за ПВО в Москве: в СИЗО оказался еще один российский генерал

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В россии генералы продолжают попадать под раздачу и следующим оказался Константин Огиенко, который до недавнего времени командовал армией ПВО и отвечал за защиту москвы с воздуха. Генерал-майор был отправлен в СИЗО по подозрению в коррупции.

Его поймали на крупной взятке и махинациях с землей. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на постановление 235-го гарнизонного военного суда

"Предварительным следствием установлено, что в период с 28.06.2023 по 29.06.2023 в городе Долгопрудный Московской области Огиенко, действуя группой лиц по предварительному сговору с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким, с вымогательством получил от руководительницы общественной организации "Надежда" первую часть взятки в размере 500 тыс. рублей, являющиеся частью взятки в виде денег в сумме 30 млн рублей, за оказание содействия в отчуждении в пользу руководителя общественной организации "Надежда" земельного участка Министерства обороны российской федерации", — отмечается в тексте документа.

Изначально следствие вышло на генерала Беляцкого, который уже в ходе разбирательств дал показания против Огиенко. Последний отказался от дачи показаний и не признал свою вину.

Константин Огиенко был командиром армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021. Однако в июле 2023 его сняли с поста, поскольку на генерала было заведено уголовное дело. Затем ему продлили срок содержания под стражей до 29 августа, а теперь — до 27 ноября. Если его вина будет доказана, Огиенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российского генерала сергея суровикина впервые заметили после его загадочного исчезновения. Фото были опубликованы в сети.