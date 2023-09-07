Відповідав за ППО у Москві: у СІЗО опинився ще один російський генерал

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

У росії генерали продовжують потрапляти під роздачу і наступним виявився Костянтин Огієнко, який донедавна командував армією ППО та відповідав за захист Москви з повітря. Генерал-майора було відправлено до СІЗО за підозрою в корупції.

Його зловили на великому хабарі та махінаціях із землею. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на ухвалу 235-го гарнізонного військового суду.

"Попередньо слідством встановлено, що в період з 28.06.2023 по 29.06.2023 у місті Довгопрудний Московської області Огієнко, діючи групою осіб за попередньою змовою з командиром 4-ї дивізією ППО генерал-майором Дмитром Бєляцьким, з вимаганням отримав від керівниці громадської організації "Надія" першу частину у розмірі 500 тис. рублів, що є частиною хабаря у вигляді грошей у сумі 30 млн рублів, за сприяння відчуженню на користь керівника громадської організації "Надія" земельної ділянки Міністерства оборони російської федерації", — наголошується в тексті документа.

Спочатку слідство вийшло на генерала Біляцького, який уже під час розгляду дав свідчення проти Огієнка. Останній відмовився від свідчень і не визнав своєї провини.

Костянтин Огієнко був командиром армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року. Однак у липні 2023 року його зняли з посади, оскільки на генерала було заведено кримінальну справу. Потім йому продовжили термін утримання під вартою до 29 серпня, а тепер – до 27 листопада. Якщо його провину буде доведено, Огієнку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російського генерала Сергія Суровікіна вперше помітили після його загадкового зникнення. Фото було опубліковано у мережі.