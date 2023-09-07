В сети с сарказмом восприняли его заявления

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новом пакете помощи от США Украина впервые получит средства, конфискованные у российских подсанкционных олигархов, их направят на поддержку украинских ветеранов. Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что каждый такой случай "повлечет серьезные судебные разбирательства", в сети смеются.

О реакции пескова сообщают росСМИ. Он сказал, что в рф восприняли это решение США "абсолютно негативно".

"Все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности рф за границей мы считаем незаконными актами. Безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти обоснования для продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам. Ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания", — сказал пресс-секретарь путина.

Такие заявления звучат абсурдно на фоне того, что россия абсолютно презирает всякую законность и правовые нормы. В сети за такие высказывания пескова называют "клоун года".

"Отказаться от всех международных судов, а потом бежать в суд, головы дырявые", "А еще ж репарации платить потом. Уууу,сколько воя то будет", "В кремле очень озабочены решением США, настолько что выразили ноту протеста. А как же весь мир в труху, ядерная война?", — иронизируют комментаторы.

Кроме того, песков "съехал" с комментария по поводу передачи вертолета в Украину российским летчиком. Он предложил обратиться в минобороны.

"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", — сказал он.

Напомним, всего в этот раз США передадут Украине 5,4 млн долларов. Судя по всему, речь идет о конфискованных активах российского олигарха и владельца пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константина Малофеева. В мае решение конфисковать у него сумму в 5,4 млн долларов принял генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как рассказывал "Телеграф", ранее дмитрий песков озвучил очередную цель так называемой "СВО". По его словам, она проводится для того, чтобы исключить террористическую угрозу со стороны Киева.