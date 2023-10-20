Скандал с ветераном "Галичины": в россии украинцу официально предъявили обвинения

Россияне хотят объявить Гунько в международный розыск

Следственный комитет россии заочно предъявил обвинения в геноциде бывшему бойцу СС "Галичина" Ярославу Гунько, который проживает в Канаде. Его чествовали в канадском парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Об обвинениях сообщается на сайте СК россии. Они касаются "геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны".

Отмечается, что Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Гунько.

Россияне, которые сами являются военными преступниками, убивающими, пытающими и грабящими украинцев на их же земле, заявляют, якобы Гунько причастен к убийствам не только граждан СССР, но также поляков и белорусов в 1944 году.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Гунько в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Республику Польша и Республику Беларусь", — заявили в СК.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Канады, после чего спикер Энтони Рота представил собравшимся Гунько, предложив почтить его как "героя Второй мировой войны". Он назвал его "украинским и канадским героем" и поблагодарил за службу. Канадские законодатели встретили Гунько стоя, с овациями, а Зеленский поднял кулак в знак подтверждения. Позднее стало известно, что Гунько воевал в составе дивизии "Галичина". Разгорелся скандал, и Рота заявил, что ни его коллеги, ни украинская делегация не знали о присутствии в зале этого человека, а сам он узнал о деталях его биографии гораздо позже.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ярослава Гунько пригласил в парламент Канады спикер парламента Энтони Рота, но впоследствии лишился должности из-за этого. Аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина" вызвали негативную реакцию во многих странах. Так, министр культуры Польши Пшемыслав Чарнек предложил проверить не находится ли Гунько в розыске из-за причастности к преступлениям в отношении польского народа и евреев польского происхождения.