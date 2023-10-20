Скандал із ветераном "Галичини": у росії українцю офіційно висунули звинувачення

Росіяни хочуть оголосити Гунька у міжнародний розшук

Слідчий комітет росії заочно звинуватив у геноциді колишнього бійця СС "Галичина" Ярослава Гунька, який проживає в Канаді. Його вшановували у канадському парламенті під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Про звинувачення повідомляється на сайті СК росії. Вони стосуються "геноциду мирного населення на території Української РСР (ст. 357 КК РФ) у роки Великої Вітчизняної війни".

Наголошується, що Слідством у Державному архіві РФ та Центральному архіві Міноборони рф отримано документальне підтвердження про місця дислокації, ведення бойових дій дивізією СС "Галичина", в якій проходив службу Гунько.

Росіяни, які самі є військовими злочинцями, які вбивають, катують і грабують українців на їхній же землі, заявляють, нібито Гунько причетний до вбивств не лише громадян СРСР, а й поляків та білорусів у 1944 році.

"Наразі вирішується питання про оголошення Я. Гунька у міжнародний розшук та заочний арешт. Також наслідком були направлені запити щодо правової допомоги до Канади, Республіки Польща та Республіки Білорусь", — заявили в СК.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Канади, після чого речник Ентоні Рота представив присутнім Гунько, запропонувавши вшанувати його як "героя Другої світової війни". Він назвав його "українським та канадським героєм" і подякував за службу. Канадські законодавці зустріли Гунька стоячи з оваціями, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження. Згодом стало відомо, що Гунько воював у складі дивізії "Галичина". Розгорівся скандал, і Рота заявив, що ані його колеги, ані українська делегація не знали про присутність у залі цієї людини, а сам він дізнався про деталі його біографії набагато пізніше.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Ярослава Гунька запросив до парламенту Канади спікер парламенту Ентоні Рота, але згодом втратив посаду через це. Оплески ветерану дивізії СС "Галичина" викликали негативну реакцію у багатьох країнах. Так, міністр культури Польщі Пшемислав Чарнек запропонував перевірити чи не перебуває Гунько у розшуку через причетність до злочинів щодо польського народу та євреїв польського походження.