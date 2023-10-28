Живой, но на инвалидной коляске и с оплывшим лицом: ИИ показал путина в 2030 году (фото)

Мир всколыхнули слухи о кончине главы рф

На фоне слухов, что президент россии владимир путин якобы умер вечером 26 октября, на Западе уже обсуждают кандидатуры его возможных преемников. Также там пытаются заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть российский диктатор, если он протянет еще семь лет.

Издание Daily Express публикует прогноз искусственного интеллекта, как будет выглядеть путин в 2023 году. На изображениях, созданных Midjourney с помощью передовых технологий ИИ — глубоко больной и неприятный старик.

"К 2030 году Путину исполнится 78 лет – и на некоторых фотографиях тревожный характер войны, которую россия ведет с Украиной, явно сказался на его физическом состоянии", — сказано в статье.

На одном из изображений путин одет в пиджак с цветочным рисунком, подчеркивающий серые мешки под глазами. По мнению ИИ, к тому времени диктатор будет передвигаться в инвалидной коляске.

Так ИИ видит путина через 7 лет

На другом фото путин одет в темную пижаму, у него желтое и утомленное лицо. На всех изображениях путин странно одет и его старость, по мнению искусственного интеллекта, будет немощной и отталкивающе выглядеть.

Лицо путина, немотря на усилия пластических хурургов, сползет вниз

Его дни будут проходить в старческой полудреме

Немощное тело будут возить в инвалидной коляске

путин будет передвигаться с помощью ходунков, одевать его будут в стиле 70-х

Напомним, сообщения о якобы смерти путина появились в конспирологическом Telegram-канале вечером 26 октября. Эта весть быстро разлетелась по сети, однако никаких официальных подтверждений этого нет.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что даже смерть путина ничего глобально не решит. Территория, которая является современной россией, уже вся пропитана бесчеловечностью.