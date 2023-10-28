Живий, але на інвалідному візку та з опливлим обличчям: ШІ показав путіна у 2030 році (фото)

Світ сколихнули чутки про смерть глави росії

На тлі чуток, що президент росії Володимир путін нібито помер увечері 26 жовтня, на Заході вже обговорюють кандидатури його можливих наступників. Також там намагаються зазирнути в майбутнє та побачити, як виглядатиме російський диктатор, якщо він протягне ще сім років.

Видання Daily Express публікує прогноз штучного інтелекту, як виглядатиме путін у 2023 році. На зображеннях, створених Midjourney за допомогою передових технологій ШІ – глибоко хворий та неприємний старий.

"До 2030 року путіну виповниться 78 років – і на деяких фотографіях тривожний характер війни, яку росія веде з Україною, явно позначився на його фізичному стані", — йдеться у статті.

На одному з зображень путін одягнений у піджак із квітковим малюнком, що підкреслює сірі мішки під очима. На думку ШІ, на той час диктатор пересуватиметься в інвалідному візку.

Так ШІ бачить путіна через 7 років

На іншому фото путін одягнений у темну піжаму, у нього жовте та стомлене обличчя. На всіх зображеннях російський диктатор дивно одягнений і його старість, на думку штучного інтелекту, буде немічною та відразливо виглядатиме.

Обличчя путіна, незважаючи на зусилля пластичних хурургів, сповзе вниз

Його дні проходитимуть у старечому напівсні

Немічне тіло возитимуть в інвалідному візку

путін пересуватиметься за допомогою ходунків, одягатимуть його в стилі 70-х

Нагадаємо, повідомлення про нібито смерть путіна з’явилися у конспірологічному Telegram-каналі ввечері 26 жовтня. Ця звістка швидко розлетілася мережею, проте жодних офіційних підтверджень цього немає.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов вважає, що навіть смерть путіна нічого глобально не вирішить. Територія, яка є сучасною росією, вже вся наповнена нелюдяністю.