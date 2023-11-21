россия там не навсегда. В рф выпустили банкноту без "новых регионов" (фото)
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В центробанке рф пояснили причину
В россии центральный банк не стал добавлять изображение оккупированных территорий Украины на сторублевую купюру. Речь идет части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины, которые рф "приняла в свой состав" в 2022 году.
Об этом сообщает "Инфо24" со ссылкой на пресс-службу российского регулятора. Отмечается, что банкнота должна была поступить в оборот в 2023 году.
В правом верхнем углу новой банкноты изображена карта россии, однако на ней не изображены украинские территории, которые оккупировала рф. В центробанке объяснили, что дизайн купюры был разработан еще в 2021 году.
"В настоящее время речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет", — отметили в ЦБ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии с 16 октября ввели новую купюру номиналом в 1000 рублей, на которой изображен минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Выпуск новой банкноты прекратили из-за критики со стороны РПЦ.