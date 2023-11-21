росія там не назавжди. У рф випустили банкноту без "нових регіонів" (фото)

У центробанку рф пояснили причину

У росії центральний банк не став додавати зображення окупованих територій України на сторублеву купюру. Йдеться про частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України, які рф "прийняла до свого складу" у 2022 році.

Про це повідомляє "Інфо24" із посиланням на пресслужбу російського регулятора. Зазначається, що банкнота мала надійти в обіг у 2023 році.

У правому верхньому кутку нової банкноти зображено мапу росії, проте на ній не зображено українських теренів, які окупували росія. У центробанку пояснили, що дизайн купюри було розроблено ще 2021 року.

"В даний час мова про подальшу модернізацію 100 рублів не йде", — зазначили в ЦБ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії з 16 жовтня ввели нову купюру номіналом у 1000 рублів, на якій зображено мінарет з півмісяцем, а купол православного храму без хреста. Випуск нової банкноти припинили через критику з боку РПЦ.