По всей России проблемы с платёжными терминалами: отработала украинская IT-армия

Сервис платежных терминалов Эвотор перестал работать в канун Нового года

Россияне получили очередной новогодний подарок от украинской IT-армии и на сей раз по всей стране наблюдаются проблемы с работой платежных терминалов.

Как информирует пресс-служба Минцифры, неравнодушные хакеры еще 30 декабря успешно остановили работу оператора онлайн-касс Эвотор, что не позволяет россиянам расплатиться за новогодние подарки безналично.

"Новогодний праймтайм на России стал настоящим коллапсом. Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, насколько обширным будет ущерб для российской экономики, но в министерстве отмечают, что он точно будет "серьезным".

Как сообщалось ранее, это не первая успешная кибератака украинской IT-армии на российские государственные структуры и компании, которые занимаются финансированием военной машины Кремля, за последние дни. Например, недавно была остановлена работа сервиса Битрикс24, которым пользуются крупные государственные компании, включая Роснефть. В тот же день также была уничтожена инфраструктура "Росводоканала"