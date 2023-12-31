По всій Росії проблеми із платіжними терміналами: відпрацювала українська IT-армія

Сервіс платіжних терміналів Евотор перестав працювати напередодні Нового року

Росіяни отримали черговий новорічний подарунок від української IT-армії, і цього разу по всій країні спостерігаються проблеми з роботою платіжних терміналів.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, небайдужі хакери ще 30 грудня успішно зупинили роботу оператора онлайн-кас Евотор, що не дозволяє росіянам розплатитися за новорічні подарунки безготівково.

"Новорічний праймтайм на Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень або будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами", — йдеться у повідомленні.

Поки невідомо, наскільки величезною буде шкода для російської економіки, але в міністерстві зазначають, що вона точно буде "серйозною".

Як повідомлялося раніше, це не перша успішна кібератака української IT-армії на російські державні структури та компанії, що займаються фінансуванням військової машини Кремля, за останні дні. Наприклад, нещодавно було зупинено роботу сервісу Бітрікс24, яким користуються великі державні компанії, включаючи Роснефть. У той же день також було знищено інфраструктуру "Росводоканалу"