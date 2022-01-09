Вмешался даже президент: в Казахстане задержали и избили известного киргизского музыканта (видео)

Пропавшего джазмена узнали родственники и друзья.

Во время протестов в Казахстане местные силовики задержали иностранца, которого якобы подозревают в участии в уличных беспорядках. Он на камеру признался, что ему якобы заплатили 200 долларов и рассказал, что приехал из Кыргызстана, где является безработным. Однако позже оказалось, что у себя дома он является известным джаз-исполнителем.

Кадры признания были обнародованы в телеграм-канале 360tv.

На видео видно, что мужчину избили, о чем свидетельствуют многочисленные ссадины и царапины на лице. В МВД Казахстана уверяют, что мужчину зовут Закир Убуров, однако его родственники уверяют, что на самом деле это Викрам Рузахунов.

Мужчина часто бывает в Казахстане с гастролями и перед началом протестов действительно отправлялся в Алматы, где и пропал.

Телеграм-канал Baza смог связаться с родственниками Рузахунова, которые подтвердили, что на записи именно он.

Ту же информацию сообщил друг задержанного музыканта.

На заявления казахских силовиков ответили и в Госкомитете по нацбезопасности Кыргызстана, где заявили, что Рузахунов не является террористом, а подобные выпады от соседнего государства их "задевают".

Из-за сложившейся ситуации МИД Кыргызстана вызвало на беседу посла Казахстана, а позже сделал заявление и президент страны Садыр Жапаров, который призвал соотечественников дождаться результатов расследования.

"Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности", — написал он в Фейсбук и добавил, что дал соответствующие поручения министерствам Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, протесты в Казахстане начались 2 января после резкого роста стоимости автомобильного газа. В следующие несколько дней ситуация сильно обострилась, демонстранты потребовали отставки властей и проведения свободных выборов, под прикрытием массовых акций в стране активировались преступные группировки и мародеры.

6 января президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев запросил военную помощь у ОДКБ, аргументировав это тем, что его страна подверглась нападению "иностранных террористических группировок", численность которых он оценил в 20 тысяч человек.

Кроме того, он отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение, в случае невыполнения требований властей.

По официальным данным Минздрава, насчитывается уже 164 убитых, большинство из которых погибли в Алматы.