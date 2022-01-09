Втрутився навіть президент: у Казахстані затримали та побили відомого киргизького музиканта (відео)

Зниклого джазмена впізнали родичі та друзі.

Під час протестів у Казахстані місцеві силовики затримали іноземця, якого нібито підозрюють в участі у вуличних заворушеннях. Він на камеру зізнався, що йому нібито заплатили 200 доларів та розповів, що приїхав із Киргизстану, де є безробітним. Однак пізніше виявилося, що вдома він є відомим джаз-виконавцем.

Кадри зізнання були оприлюднені в телеграм-каналі 360tv.

На відео видно, що чоловіка побили, про що свідчать численні ранки та подряпини на обличчі. У МВС Казахстану запевняють, що чоловіка звуть Закір Убуров, проте його родичі запевняють, що насправді це Вікрам Рузахунов.

Чоловік часто буває в Казахстані з гастролями та перед початком протестів справді вирушав до Алмати, де й пропав.

Телеграм-канал Baza зміг зв’язатись із родичами Рузахунова, які підтвердили, що на записі саме він.

Ту саму інформацію повідомив друг затриманого музиканта.

На заяви казахських силовиків відповіли й у Держкомітеті з нацбезпеки Киргизстану, де заявили, що Рузахунов не є терористом, а такі випади від сусідньої держави їх "зачіпають".

Через ситуацію МЗС Киргизстану викликало на бесіду посла Казахстану, а пізніше зробив заяву і президент країни Садир Жапаров, який закликав земляків дочекатися результатів розслідування.

"Ми твердо боротимемося і захищатимемо всіх наших громадян, які не брали участі в акціях і несправедливо притягуються до відповідальності", — написав він у Фейсбук і додав, що дав відповідні доручення міністерствам Киргизстану.

Як повідомлялося раніше, протести в Казахстані розпочалися 2 січня після різкого зростання вартості автомобільного газу. У наступні кілька днів ситуація загострилася, демонстранти вимагали відставки влади та проведення вільних виборів, під прикриттям масових акцій у країні активувалися злочинні угруповання та мародери.

6 січня президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв запросив військову допомогу у ОДКБ, аргументувавши це тим, що його країна зазнала нападу "іноземних терористичних угруповань", чисельність яких він оцінив у 20 тисяч людей.

Крім того, він наказав силовикам відкривати вогонь на поразку у разі невиконання вимог влади.

За офіційними даними МОЗ, налічується вже 164 убитих, більшість з яких загинули в Алмати.