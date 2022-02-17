Лукашенко сделал два неприятных для Украины заявления

Самопровозглашенный глава Беларуси сделал ряд с=заявлений во время посещения военных учений.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам о возможности признания его страной боевиков т.н. "ЛДНР", а также поделился соображениями относительно размещения российского ядерного оружия.

Об этом он сообщил во время посещения учений "Союзная решимость 2022", которые проводятся на полигоне Осиповичский неподалеку от Бобруйска, пишет БЕЛТА.

По его словам, Беларусь может разместить не только ядерное оружие, но и перспективное "сверхъядерное". Впрочем, он не стал вдаваться в подробности и объяснять, что это вообще такое.

Лукашенко заявил, что на такой шаг его страна может пойти в том случае, если "противники и соперники" предпримут "глупые шаги". Он добавил, что если безопасности Беларуси ничего угрожать не будет, то и подобные системы вооружения не понадобятся.

Что касается признания так называемых "ЛДНР", то Лукашенко сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и выяснить, как им правильнее поступить.

"Это будет совместное решение", — добавил он.

Читайте также: Категория Украина Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины Россия устроила последний кризис, в том числе с целью принудить Украину к выполнению минских соглашений в трактовке Путина, или же вышла из них

Как сообщалось ранее, Лукашенко и ранее грозил Европе размещением российского ядерного оружия, однако в самой России после этого заявляли, что пойдут на такой шаг только в случае если ядерные ракеты НАТО будут размещены в странах Балтии или Украине.

Что касается признания "независимости" боевиков ОРДЛО, то эта тема стала очень популярной после 15 февраля, когда Госдума России приняла соответствующее обращение к Путину.