Скопление белорусских войск на границе с Украиной показали из космоса

Беларусь стягивает десятки единиц военной техники к границам.

Появляется все больше доказательств того, что Беларусь готовится к вторжению в Украину на стороне россиян. На белорусско-украинской границе зафиксировали накопление наступательных вооружений.

Спутниковое фото опубликовала компания Maxar.

Почему России не выиграть войну против Украины?

На фото со спутника территория Гомельской области Беларуси недалеко от белорусско-российской границы. На кадре можно увидеть десятки единиц военной техники. По всей вероятности, что белорусы накапливают наступательное вооружение.

Спутниковый снимок компании Maxar

Напомним, что в Службе безопасности Украины предполагают, что Беларусь готовит к наступлению на Украину около 15 тысяч военнослужащих, которых планируют перебрасывать в три волны.

Также мы писали, что в украинском Генштабе знают о возможном вторжении войск Беларуси с Волынского направления и готовы их "достойно встретить". Риск вторжения оценивается как высокий. Ранее сообщалось, что белорусы начали партизанскую войну за Украину.

Как сообщал "Телеграф", белорусский журналист рассказывал, почему не стоит бояться армии Беларуси.