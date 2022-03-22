Укр

Скопление белорусских войск на границе с Украиной показали из космоса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Белорусские военные Новость обновлена 22 марта 2022, 20:01
Белорусские военные

Беларусь стягивает десятки единиц военной техники к границам.

Появляется все больше доказательств того, что Беларусь готовится к вторжению в Украину на стороне россиян. На белорусско-украинской границе зафиксировали накопление наступательных вооружений.

Спутниковое фото опубликовала компания Maxar.

Почему России не выиграть войну против Украины?

На фото со спутника территория Гомельской области Беларуси недалеко от белорусско-российской границы. На кадре можно увидеть десятки единиц военной техники. По всей вероятности, что белорусы накапливают наступательное вооружение.

Спутниковый снимок компании Maxar
Спутниковый снимок компании Maxar

Напомним, что в Службе безопасности Украины предполагают, что Беларусь готовит к наступлению на Украину около 15 тысяч военнослужащих, которых планируют перебрасывать в три волны.

Также мы писали, что в украинском Генштабе знают о возможном вторжении войск Беларуси с Волынского направления и готовы их "достойно встретить". Риск вторжения оценивается как высокий. Ранее сообщалось, что белорусы начали партизанскую войну за Украину.

Как сообщал "Телеграф", белорусский журналист рассказывал, почему не стоит бояться армии Беларуси.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Техника #Кордони
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